قبل روبرت دي نيرو.. فنانون أصبحوا أباء بعد الـ70 عاما

حصل النجم الأمريكي روبرت دي نيرو على لقب أكبر أب جديد في هوليوود بعد ما رزق بنجله السابع، وهو في الـ79 من عمره، في الوقت الذي يبلغ فيه عمر أكبر ابناءه «درينا» من زوجته الأولى ديانا أبوت، 51 عاما، وبعد أكثر من 10 سنوات بعد ولادة طفله السادس، ولكنه لا يعتبر الحالة الوحيدة بين المشاهير الذين استقبلوا أبناء جدد في سن كبير.

حقق النجم تشارلي شابلن لقب أكبر أب جديد في هوليوود عام 1962، حين استقبل نجله الـ11 وهو في الـ73 عاما، ولكن كسر المغني ميك جاجر الرقم القياسي الذي حققه «شابلن»، عندما استقبل ابنه الثامن عام 2016 وهو يبلغ من العمر 73 و5 أشهر، بينما أصبح جيمس دوهان أبا لابنته «سارة» وهو في الـ80 من عمره في عام 2000، وفقا لموقع «Page Six».

أنتوني كوين استقبل نجله الـ 13 وهو في الـ81

أنجب النجم الراحل أنتوني كوين نجله الـ 13 وهو في الـ81 من عمره، أي قبل 5 سنوات من وفاته، وانجب الممثل والمخرج توني راندال للمرة الأولى وهو في الـ78 من عمره، ابناءه جيفرسون وجوليا من زوجته هيذر هارلان، وذلك قبل وفاته بـ6 سنوات فقط.

كما رحب الممثل ريتشارد جير بنجله الثاني من زوجته أليخاندرا سيلفا في أبريل 2020 وهو في الـ70 من عمره، استقبل المنتج الموسيقي ديفيد فوستر وزوجته كاثرين ماكفي ابنهما «ريني» في فبراير 2021، حيث كان يبلغ 71 عامًا وقت وصول طفله الصغير، وهو طفله السادس بعد إنجاب 5 فتيات