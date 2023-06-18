وائل كفوري يطرح أغنية «حالف ع الحب» ويستعد لـ3 حفلات

طرح النجم وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان «حالف ع الحب»، حيث جدد التعاون من خلالها مع الشاعر منير بوعساف والملحن والموزع بلال الزين، بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية.

أغنية إيقاعية صيفية

«حالف ع الحب»، أغنية إيقاعية صيفية، اختار وائل كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف بالحفلات الغنائية في لبنان وعدد من الدول، وقدّمها من خلال «Lyric Video» عفوي وبسيط يتماشى مع أجواء الأغنية، تحت إشراف وتنفيذ شركة «And Beyond»، والتوزيع لشركة «Digital Sound».

والأغنية الآن متوافرة حصرياً عبر «Spotify» و«Youtube»، على أن تصبح متوافرة عبر مختلف المتاجر الموسيقية الإلكترونية، وتُبث عبر أثير الإذاعات ومحطات التلفزيون بدءً من الثلاثاء.

الترويج للأغنية

وسبق العمل مقطع ترويجيّ نشره وائل عبر حساباته على السوشيال ميديا، متخذاً بذلك قرار انضمامه إلى منصة «تيك توك» وتواصله قريباً مع المتابعين من خلال حسابه الموثق، بموازاة حملة ترويجية على «Spotify».

على صعيدٍ آخر، يُحيي وائل كفوري حفلاً غنائياً في الأردن يوم 23 يونيو الجاري، ويضرب موعداً مع جمهوره اللبناني في حفل غنائي واحد لهذا الصيف يوم 29 يوليو المقبل في «Forum de Beyrouth»، على أن يلتقي بالجاليات العربية في باريس يوم 27 أكتوبر 2023، ويُفتح باب الحجز يوم 19 يونيو.