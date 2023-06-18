يترقب المسلمون حول العالم رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك، للاستعداد للاحتفال بالعيد وشراء الأضحية، ويكثر التساؤل عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صامطة بالمملكة العربية السعودية

وفي التفاصيل، وبشأن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صامطة بالسعودية، تجري السلطات السعودية اليوم عملية تحرى لرؤية هلال شهر ذي الحجة، وفي حالة رؤية الهلال سيتمّ إعلان انتهاء شهر ذي القعدة، وبدء شهر ذي الحجة ليكون أول أيام شهر ذي الحجة الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صامطة

وفي حالة الإعلان أنَّ غدا الإثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، فإن موعد عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو الجاري ووقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء السابع والعشرون من يونيو الجاري، ومن ثم يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وبناء عليه يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صامطة بالمملكة العربية السعودية.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1444 سيكون غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، ووقفة عرفات توافق الثلاثاء السابع والعشرون من يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من يونيو الجاري.

أول أيام شهر ذي الحجة 1444

ونوهت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية إلى أنَّ الحسابات الفلكية لا يعمل بها حتى تؤكد الرؤية الشرعة لهلال شهر ذي الحجة

وتحدد الحسابات الشرعية موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في صامطة بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة.