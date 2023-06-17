وظائف موسم الحج.. اعرف الشروط والمؤهلات المطلوبة لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وظائف موسم الحج 2023، للمواطنين السعوديين والمقيمين على حدٍ سواء، للراغبين في خدمة ضيوف الرحمن.

وظائف موسم الحج 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض تفاصيل وظائف موسم الحج من حيث الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم على وظائف موسم الحج

وكشفت وزارة الحج السعودية عن الشروط اللازم توافرها للتقديم على وظائف موسم الحج 1444، وجاءت على النحو التالي:

- أن كون المتقدم على وظائف موسم الحج، مقيمًا في السعودية خلال فترة موسم الحج.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي يتناسب مع الوظيفة التي اختارها.

- التفرغ الكامل للعمل بالوظيفة المختارة المؤقتة لمدة شهر.

- أن يكون مستعدًا للقيام بكافة المهام المطلوبة منه والالتزام بالتعليمات.

خطوات التقديم على وظائف موسم الحج

وجاءت خطوات التقديم على وظائف موسم الحج 1444، وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول إلى منصة أجير.

- اضغط على أيقونة نشر السيرة الذاتية.

- تظهر صفحة لملء البيانات الخاصة به تشمل: نبذة عن المتقدم، والبيانات الشخصية، معلومات للتواصل من خلالها مع المتقدم، والمؤهل، والوظيفة والخبرات الحالية للمتقدم.

- يطلع المتقدم على الوظائف الشاغرة المتاحة على المنصة، ويختار منها الوظيفة المناسبة له.

- اضغط على التقديم على الوظيفة المراد القيام بها.

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.