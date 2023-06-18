إصابة 3 طلاب بإغماءات أثناء أداء امتحان اللغة العربية في كفر الشيخ

ارتفع عدد الإصابات بين الطلاب الذين تعرضوا للإغماء في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أثناء أداء امتحان اللغة العربية في عدد من لجان المحافظة، طبقاً لما جرى رصده من قبل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك مديرية الشؤون الصحية، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تفاصيل إصابات الطلاب

واستقبلت مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وبلطيم النموذجي، 3 طلاب جرى نقلهم من لجان الامتحانات عن طريق سيارات الإسعاف إليها.

وبحسب سجلات المستشفيات الثلاثة، فإنّ بيانات المصابين سُجلت كالتالي: إصابة طالب بلجنة مدرسة ممدوح الصردي لغات بدسوق، يُدعى «م.ك.ج»، 18 عاماً، مصاب بحالة إغماء وجرى نقله لمستشفى دسوق العام، فيما أُصيبت طالبة بلجنة مدرسة عزت الشافعي بكفر الشيخ، تُدعى «ع.أ.خ»، 17 عاماً، مصابة بحالة إغماء، بينما أُصيبت طالبة تُدعي «هـ.ع.ح»، 17 عاماً، بلجنة مدرسة رزق حمامو ببلطيم، وجرى نقلها إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة

وانطلقت اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد الأساسية، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية «الدور الأول» الامتحان في مادة اللغة العربية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.