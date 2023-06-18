حزب حماة وطن: نحتاج إلى توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

قال محمد حداد، أمين عمال حزب حماة وطن، إن الدستور والقانون منح الجمعيات مزيدا من الحرية والثقة لتوفيق الأوضاع، ولكن جزء كبير من الجمعيات لم يوفق أوضاعه.

جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي

وأضاف خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي: «نحن بحاجة ماسة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، ولا ننكر الدور الخيري الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر، ولكن نحن بحاجة إلى توسيع العمل التنموي ومساعدة المواطنين على العمل والإنتاج بديلا عن تقديم المساعدات فقط».

وأشار إلى الدور المحوري والمهم للتحالف الوطني، مضيفا: «عمل قفزة نوعية في عمل الجمعيات، ويجب أن نستفيد من خبرات التحالف في تقديم المساعدات والدعم الفني للجمعيات الصغيرة على مستوى الجمهورية، لأنها تجربة ناجحة بشكل كبير».