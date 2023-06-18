أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر أن تنتهي يوم 13 يوليو المقبل وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوية 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ الهدف من إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوية 2023، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم، والتركيز في الامتحانات القادمة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم مراجعة نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة اللغة العربية يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء.

أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم امتحان اللغة العربية في اليوم الأول للمواد الأساسية المضافة للمجموع، مشيرا إلى أنّ أسئلة الامتحانات جاءت واضحة ومباشرة، وفقا لمواصفات المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشيرا إلى أنّ عدد أسئلة امتحان العربي، جاءت كما يلي.

- 3 أسئلة مقالية: درجتان.

- سؤال مقالي: درجة واحدة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجة واحدة بمجموع 32 درجة.

- أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»: درجتان.

- العدد الكلي للأسئلة المقالية: 4 أسئلة.

- العدد الكلي للأسئلة الموضوعية: 51 سؤالا.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان اللغة العربية: 55 سؤالا.