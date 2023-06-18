أخبار امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. سعادة طلابية من سهولة الأسئلة

انتهى منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، والتي تعد من المواد الأساسية للثانوية العامة، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أخبار امتحان العربي للثانوية العامة 2023

وعبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والوقت كان مناسبا لحل جميع أسئلة الامتحان.

وأضاف طلاب الثانوية العامة، أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت في متناول الطالب المتوسط، عدا بعض أسئلة النحو كانت في مستوي الطالب فوق المتوسط، وتحتاج إلى التركيز في الإجابة، مشيرة إلى أن كتيبات المفاهيم للثانوية العامة أفادت الطلاب في حل الامتحانات.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وفي نفس السياق، اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على مستوى امتحان اللغة العربية خلال تفقده امتحان الثانوية العامة 2023 في محافظة كفر الشيخ، مشددا على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

واطمان وزير التربية والتعليم، على توزيع كتيب المفاهيم لطلاب الثانوية العامة، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة، مؤكدا قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

ووجه الوزير بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، مؤكدا حرص الوزارة على أخذ كل طالب حقه، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.