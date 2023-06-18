«التعليم»: لا علاقة لأسئلة امتحان اللغة العربية المزعومة باختبار اليوم

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق امتحان اللغة العربية صباح اليوم، والتي زعمت أنّها للامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان، غير صحيحة ولا علاقة لها بامتحان اليوم.

عمليات التعليم تتابع الأوراق المتداولة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في بيان عنه، أنّ غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.