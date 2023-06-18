رئيس «زراعة الشيوخ»: ضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات تطوير قطاع التعاونيات

طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بملف التعاونيات، موضحا أنها تقوم في الأساس على كيانات لاتهدف إلى الربح، الهدف منها خدمة المنتجين والمستهلكين في نفس الوقت، أي أنها مصلحة مشتركة، ما تهدف إليه الدولة.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، إن القطاعين العام والخاص يشتركان في تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والتعاونيات رغم كثرتها، إلا أنها لاتقوم بدورها لأسباب مختلفة سواء تشريعية أو تنفيذية.

ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين التعاونيات

وأشار إلى أنه لابد من الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير قطاع التعاونيات والنهوض به، لما له من تأثير مباشر على الجميع منتجين ومستهلكين، وليس مستهلكين فقط، ما يستهدف في النهاية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة بالبلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن «تفعيل دور التعاونيات في مصر».