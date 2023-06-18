لماذا تظهر رسالة «غير مستحقة» لبعض الأسر في بطاقات التموين؟.. مصدر يجيب

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ أسباب ظهور رسالة بطاقة التموين غير مستحقة، والتي تتسبب في عدم تمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف العيش والسلع التموينية، يعود إلى 3 أسباب.

أسباب ظهور رسالة التموين غير مستحقة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أبرز أسباب ظهور رسالة بطاقة التموين غير مستحقة سواء على سيستم منظومة الدعم التمويني، أو من خلال ماكينة صرف الخبز أو السلع التموينية، يعود إلى التالي:

- تحرير محضر تعدٍ على أرض زراعية ضد الأسرة صاحبة البطاقة.

- ضبط بطاقة التموين في وق سابق متروكة لدى البقال أو صاحب المخبز.

- توقف الأسرة عن ضرب البطاقة في ماكينة صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية لظروف السفر أو الانتقال من محافظة إلى محافظة.

خدمات البطاقات التموينية

وأشارت المصادر، إلى أنّ رسالة بطاقة التموين غير مستحقة تظهر للأسرة بعد أي إجراء على البطاقة التموينية، إما إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، أو نقل البطاقة من محافظة لمحافظة، أو تفعيل بطاقة التموين، إذ يتم عند طلب هذه الخدمات ظهور ما إذا كانت بطاقة التموين يندرج عليها محددات الاستبعاد من التموين أو لا.