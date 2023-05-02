«الرابطة التجارية» تدفع كتاب هوليوود للإضراب عن العمل.. أزمة لم تحدث منذ 15 عاما

أزمة جديدة تشهدها هوليوود خلال الساعات الماضية، حيث سيتوجه الآلاف من كتاب السينما والتلفزيون إلى صفوف الاعتصام، اليوم الثلاثاء، للقتال من أجل زيادة الأجور ومزايا أخرى في أول إضراب تشهده هوليوود منذ 15 عامًا، والذي دعت له نقابة الكتاب الأمريكيين، وفقا لما أعلنه موقع «نيويورك بوست».

وأعلنت نقابة الكتاب الأمريكيين، أنّ أعضاء كتاب السيناريو البالغ عددهم 11 ألفا ومائتي كاتب في كاليفورنيا ونيويورك ومدن أخرى، سيرفضون العمل بعد فشل الاتحاد والاستوديوهات في الاتفاق على عقد جديد، مدته ثلاث سنوات بعد انتهاء صلاحية عقدهم الحالي بعد منتصف الليل.

«الكتاب الأمريكيين»: المفاوضات مع الشركات أظهرت تقليلها من قيمة مهنة الكتابة

وزعم مجلس إدارة النقابة، الذي صوت بالإجماع للدعوة إلى الإضراب، أنّ الشركات الرائدة جعلت من الصعب على الكتاب الاحتفاظ بوظيفة ثابتة، وأوضحت في بيان، «لقد أوجد سلوك الشركات اقتصادًا قائمًا على العمل، وموقفهم الثابت في هذه المفاوضات قد أظهر تقليلهم من قيمة مهنة الكتابة».

ووصلت نسبة تأيد الإضراب من قبل أعضاء النقابة لـ98%، مقابل رفض 2% فقط من الأعضاء.

وعلى الجانب الآخر، قالت الرابطة التجارية التي تمثل الاستوديوهات وشركات الإنتاج الكبرى، وهي تحالف منتجي السينما والتلفزيون، إنها قدمت للكتاب زيادات سخية، وأضافت المنظمة أنها لا تزال على استعداد لمواصلة التفاوض.

2 مليار دولار خسائر بسبب إضراب الكتاب في عام 2007

في المرة الأخيرة التي أضرب فيها كتاب هوليوود في عام 2007، استمر التوقف عن العمل 100 يوم، وصدى تأثيره إلى ما هو أبعد من عالم السينما والتلفزيون، إذ تجاوزت خسائره الـ2 مليار دولار.