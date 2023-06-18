المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «ا. م. ح»، عامل، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الشابو والهيروين وتعاطي المخدرات في دائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، معلومات من ضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والهيروين على نطاق واسع، وكذالك تعاطي المخدرات وترويجهها على العملاء من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبي الشراء.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته أكياس الشابو وتذاكر الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار وتعاطي المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها السابق.