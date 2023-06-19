حوادث اليوم: ضبط 365 كيلو مخدرات.. وسقوط متهمين بالنصب على المواطنين بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من القضايا وتحرير عدد من المخالفات وضبط عدد من الخارجين على القانون خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" أبرز تلك الضبطيات التى قامت بها حملات وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط 365 كيلو مخدرات

وتمكنت حملات الداخلية من ضبط 249 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 269 متهما، بحوالي 365 كيلو مواد مخدرة، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما.

ونفذت حملات الأجهزة الأمنية 60227 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 22 هاربًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، وعن الحملات المرورية، فقد تمكنت الحملات من تحرير 21809 مخالفة مرورية.

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين في 6 ملايين جنيه

وواصلت وزارة الداخلية حملاتها المكبرة، لتتمكن مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لاستيلائهما على مبلغ تخطى الـ 6 ملايين جنيه من المواطنين في المنوفية، وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين تلقيا مبالغ من المواطنين بحجة استثمارها وتحقيق الثراء السريع وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري فى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها ولكن تفاجأ الضحايا بتوقف المتهمين عن سداد أصول المبالغ.

تنقيب عن الآثار

وفي منطقة الدرب الأحمر التابعة لمحافظة القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل ورشة تصنيع الجلود بدائرة القسم، كما اعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.