حملة أمنية موسعة لضبط تجار المخدرات في القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وأسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ونجليه، مقيمين بمحافظة الجيزة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2,550 كيلوجرام، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وسيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.