ضبط 16.5 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من القمح المحلي لدى تجار في مخازن دون ترخيص بمركزي سيدي سالم والرياض وماكينة طحين بالرياض.

ضبط 16.5 طن قمح لدى تجار

وضبطت حملة مباحث التموين، تاجر حبوب بسيدي سالم بحوزته 4.700 طن قمح في مخزن دون ترخيص، وضبط تاجر حبوب آخر بالرياض وبحوزته 7.230 طن قمح في مخزن دون ترخيص.

كما ضبطت الحملة المسؤول عن ماكينة طحين بالرياض وبحوزته 3.400 طن قمح مخلوط، و1.200 طن قمح مدشوش قبل بيعها لتجار العلف بالمخالفة للقانون.

تذليل العقبات أمام المزارعين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023 للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.