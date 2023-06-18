بعد طرح ألبوم «العودة إلى الحياة».. وحيد الخان يستعد لإحياء حفل كبير في روسيا

يستعد الموسيقار البحريني وحيد الخان، لإحياء حفل في موسكو، بمشاركة أوركسترا موسكو السيمفوني خلال الفترة المقبلة.

وأكد «الخان» أن الحفل تنظيم اتحاد المؤلفين الموسيقيين في روسيا، وسيكون بمشاركة الموسيقار رشيد كالامولين أحد أهم المؤلفين المعاصرين هناك، وذلك ضمن فعاليات حفلات المهرجان الموسيقي الدولي «روسيا عالم الصوت».

وأضاف وحيد الخان في تصريحات صحفية: «أقدم خلال الحفل عددا من المؤلفات الموسيقية ولا سيما مقطوعات ألبومي الجديد الذي صدر مؤخرا تحت اسم العودة إلى الحياة، التي امتازت بروح مبتكرة ومزج متقن ما بين الموسيقى العربية والعالمية بشكل يتناسب مع أذواق المستمعين من كل أنحاء العالم».

معلومات عن وحيد الخان

وحيد الخان قدم عدة حفلات في أوروبا ومصر والبحرين بعد صدور ألبومه الأول «العودة- روح البحرين» باستخدام أوركسترا سيمفوني كبير، إلا أن الألبوم الجديد «العودة إلى الحياة» يأتي بشكل مغاير للألبوم الأول حيث يمتاز بالإيقاعات الخليجية والعربية ضمن قوالب حديثة تعتمد بعضها على التوزيعات الهارمونية المحترفة، وتضمَّن الألبوم 10 مقطوعات موسيقية من بينها أشعر بالسعادة، العودة إلى الحياة، متى، شاك شيكا، مود الصبح، وقت الرقص.