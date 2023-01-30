إيطاليون ومصريون يبدعون في إحياء حفل أوركسترا بمعبد الأقصر

شهد معبد الأقصر اليوم الاثنين، حفل أوركسترا ايراسموس بمشاركة 60 عازفا من إيطاليا ومصر، على هامش ملتقى جامعات الصعيد وجامعات إيطاليا الدولي الأول الذي انطلق اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالأقصر، بحضور الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والقنصل الفخري الإيطالي، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمئات من الجانب الإيطالي والمصري.

حفل في معبد الأقصر

بدأ الحفل في تمام الساعة 7 مساء أمام صرح معبد الأقصر، حيث استهلت الفرقة بقيادة المايسترو Elio Orciuolo، الحفل بعزف السلام الوطني المصري ثم السلام الوطني الإيطالي، بمشاركة 12 عازفا من مصر، و2 سوليستات مصريين و2 سلوسيتات إيطاليين، ثم عزفت الفرقة العديد من المقطوعات الموسيقية الإيطالية والمصرية والعالمية، ونال الحفل إعجاب الحضور وسط تصفيق حار عقب كل عزف لأحد المقطوعات الموسيقية.

تعاون بين جامعات الصعيد وإيطاليا

يذكر أن الملتقى يأتي في إطار التعاون الوثيق بين جامعات صعيد مصر وجامعات إيطاليا والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وأيضا في إطار خطة المعهد الثقافي الإيطالي لتدعيم أواصر الصداقة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين جامعات إيطاليا وجامعات الصعيد، حيث يستهدف الملتقى تنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وترويج برامج التعليم المصرية الإيطالية وتنشيط السياحة الطلابية من إيطاليا إلى مصر وتنشيط سياحة الموتمرات بالأقصر.