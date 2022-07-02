وحيد الخان في القاهرة لتسجيل مقطوعات «العودة إلى الحياة»

يتواجد المايسترو البحريني وحيد الخان في القاهرة، لمدة أسبوعين، لتسجيل بعض المقطوعات الموسيقية لألبومه الجديد الذي اختار له عنوان «العودة إلى الحياة»، بمشاركة عدد كبير من العازفين المصريين خاصة للآلات الموسيقية الشرقية، إلى جانب موسيقيين من المجر.

الموسيقار البحريني: الألبوم يضم 10 مقطوعات موسيقية

الموسيقار أكد في بيان: «العودة إلى الحياة، ألبوم أعتبره دعوة للفرح والبهجة والنشاط، ويتضمن قرابة 10 مقطوعات موسيقية، بأنماط مختلفة ومقامات، والآلات تمزج بين الغربي والشرقي، وهو (ميكس) بين الموسيقى الخليجية والعربية، موسيقى فيها سعادة، خفيفة لكنها متجددة.

وأضاف: «الألبوم يطرح بعد 3 أسابيع، وتم الانتهاء من تسجيل الموسيقى، يتبقى فقط تصوير كل مقطوعة بطريقة الفيديو في البحرين، بالتعاون مع مخرج كبير وبتكنيك مميز، وتطرح بطريقة السينجل، واحدة تلو الأخرى».

يطرح بطريقة السينجل ويصور في البحرين بتقنية جديدة

«العودة إلى الحياة»، إنتاج وتأليف موسيقي للمايسترو وحيد الخان، شارك في تسجيله 20 عازفًا، من المجر، والآلات الشرقية سجلها في مصر القانون، الناي، العود، مع استخدام إيقاعات تراثية منها الإماراتي والسعودي والعراقي والمصري، ثرية ومتعددة، ومن أسماء المقطوعات «سعادة وعيسى»، وهو اسم نجله الصغير، الذي أوحى له بلحن المقطوعة.

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قامت بتكريم «الخان» في الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، قبل 3 أعوام، وتجمعهما صداقة على المستوى الشخصي، ويعد هو مؤسس معهد موسيقى فى البحرين الذي خدم العديد من الأجيال المتتابعة، وصاحب مبادرة تشييد أكبر استوديو صوت، في الوقت الذى كانت فيه البحرين لا تحتوي على أي استوديو.