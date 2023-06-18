الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنيا يطالب بتوفير مراكز تدريب للعاملين بالعمل الأهلي

قال خيري فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنيا، إن المجتمع المدني له 3 أضلاع أهمها الجمعيات الأهلية.

وتناول «فؤاد» خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، الكتاب الدوري لمحافظة المنيا، والذي ووجه بعدم تنفيذ أي مؤتمرات أو فعاليات مع الجمعيات الأهلية دون العرض من المحافظ.

مراكز تدريب للعاملين بالجمعيات الأهلية

كما طالب بتوفير مراكز تدريب للعاملين بالجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الإدارة لتأهيلهم.

واختتم بأن التحالف الوطني يجب أن يأخذ في مظلته الجمعيات الصغيرة في القرى والمناطق العشوائية حتى تصل المساعدة إلى كافة المناطق المستحقة.