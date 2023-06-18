مقرر الأسرة بالحوار الوطني: مراكز البحوث حلقة وصل بين المواطن وصانع القرار

قالت نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن مراكز البحوث الاجتماعية تختلف عن العلوم التطبيقية، موضحة أن هذه المراكز تقدم المشورة لصانع القرار، لكونها تمثل حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار من معرفة رأي المواطن من خلال البحوث الميدانية ثم صياغتها في معالجات علمية.

وأوضحت، أنه يجب ربط الأجندة البحثية بالمشروعات التنموية، لأن ذلك سيجعل المواطن شريكا في تلك المشروعات، ومن ثم من الممكن التطوير والتبديل وتجنب العديد من المشكلات التي تنتج عن عدم معرفته بتلك المشروعات.

جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

نشر نتائج البحوث على الفاعلين الدوليين

وأضافت «البغدادي»، أنه من الضروري تعريف الوزارات بمراكز البحوث الوطنية ذات الصلة بعملها والاستعانة بها ونشر نتائج البحوث على الفاعلين الدوليين للوزارات، لأن ذلك يعطي ثقة لهؤلاء الفاعلين بأنه سيعطي لهم الثقة في المشروعات التنموية، وأيضا يعطي الفرصة لتوسيع العلاقات الخارجية لتلك المؤسسات، وضرورة تأهيل القيادات لتلك المؤسسات إداريا، لأن الممارسة الأكاديمية تختلف عن الممارسة الإدارية، وضرورة النشر الإلكتروني مع النشر الورقي.