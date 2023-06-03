مجمع صناعات البغدادي «باب رزق» لشباب الأقصر.. 2000 فرصة عمل بمرتبات مجزية

لطالما اعتمدت الأقصر على النشاطين السياحي والزراعي في توفير الدخل وفرص العمل، ولم يكن للقطاع الصناعي وجودا إلا في عام 2021، عندما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع صناعات البغدادي الذي يضم أكثر من 200 وحدة صناعية، ويستهدف توفير أكثر من 5000 فرصة عمل لشباب المحافظة.

2000 شاب في 50 وحدة صناعية منتجة

المجمع بدأ يؤتي ثماره خلال العامين الماضيين، إذ يعمل نحو 2000 شاب في 50 وحدة صناعية منتجة، ويزداد العدد كل يوم خاصة أن هناك 80 وحدة صناعية جديدة تحت التجهيز بنسبة إشغال 75%، حسبما قال المهندس أشرف الحساني، مدير المجمع لـ«الوطن».

وبحسب «الحساني»، يشهد المجمع إقبالا كبيرا من الشباب المستثمرين على سحب كراسات الشروط،، مؤكداً أن الأنشطة الصناعية المنتجة في المجمع حاليا تشمل مصانع أحذية خفيفة، وصابون سائل ومنظفات، وخلط وتعبئة أسمدة مركبة تمور وعجوة، ومصنعات دواجن ولحوم، ومسامير ودبابيس ضغط هواء، وعجانات وأفران منزلية، وتصنيع وتجميع درجات هوائية، وسناكس وأغذية منقوشة، وأعلاف دواجن، وحقائب سفر بمقاسات مختلفة، وحقائب يد رجالي من جلد صناعي، ومكرونة، وأعمال حدادة وكريتال وتشكيل معادن، وتحديد معيار الذهب والفضة، وأعمال نجارة وأخشاب واكريليك.

المجمع مجهز بخدمات متكاملة

ويشير مدير المجمع، إلى أن الوحدات مجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وإنترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، لافتا إلى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملائمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل «الكيماوي- الهندسي- مواد بناء وديكور - ملابس ومفروشات جاهزة - والقطاع الغذائي»، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

المجمع على مساحة 49 فدانا

ويذكر «الحساني»، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت مجمع الصناعات بقرية البغدادي على مساحة 49 فدانا، وبتكلفة تجاوزت مليار و100 مليون جنيه، لتوفير نحو 5700 فرصة عمل مباشرة، وحرصت على تقديم تيسيرات في المجمعات التي يجري طرحها أمام المستثمرين، شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما جرى إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألفا لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 50 سنة على خمس فترات قابلة للتجديد، إضافة إلى تأجيل وإعفاء تحصيل إيجار الوحدات لمدة 9 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية بالمجمع.