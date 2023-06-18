المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة المتهم «خ. ض»، عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل المجني عليه «ح. ع. ا» بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين علي وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

إطلاق نار في مشاجرة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا وإخطارا بمقتل المجني عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

ضبط المتهم في الحادث

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما، فوقعت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.