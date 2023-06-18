منحة دراسية مجانية لأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

مبادرة جديدة أطلقتها إحدى المدارس الخاصة بغرب الإسكندرية بمنطقة العجمي، حيث قرر رئيس مجلس إدارة المدرسة إهداء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة منحة دراسية مجانية للمرحلة الثانوية العامة الثلاث سنوات، وتضمنت المبادرة أن الحاصلين على الترتيب الثاني يحصلون على منحة قدرها 50٪، والترتيب الثالث خصم 25٪ من إجمالي قيمة المصروفات خلال السنوات الثلاثة.

تشجيع لأبناءنا الطلبة

قال محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المدرسة وصاحب المبادرة لـ«الوطن» إن التعليم رسالة سامية وهو أساس بناء المجتمعات والاهتمام بالمتفوقين والأوائل لابد أن يكون كبيراً ليكونوا دافعاً لزملائهم للتفوق لذلك قررنا إهداء الأوائل على مستوى تعليم الإسكندرية من جميع المدارس، هذه المنحة المجانية كنوع من التشجيع ولأننا نعلم أن العلم أهم رسالة وليس تجارة لتحقيق أرباح مالية قدمنا هذه المبادرة لتكون نواة وتشجيعا للمدارس الأخرى للاحتفاء بالمتفوقين دراسياً لنرى منهم المزيد لنؤكد أن مصر تستطيع.

تعاون مع الدولة

أضافت سمر راهون الممثل القانوني للمدرسة أن فكرة المبادرة هدية مناسبة لأوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية وتشجيعا لزملائهم في السنوات المقبلة لمزيدا من التركيز والحصول على المراكز الأولى وليس معنى أننا مدرسة خاصة يكون هدفنا الربح أو لا نتعاون مع الدولة في تقديم ما يفيد الطلبة.

وأوضحت «راهون» أن المدرسة تمنح الـ 38 الأوائل على مستوى الإسكندرية المنحة مجانية بالكامل للثلاث سنوات الثانوية إلى جانب منحة قدرها 50٪ للحاصلين على الترتيب الثاني و25٪ للحاصلين على الترتيب الثالث وهذه المبادرة دعم من المدرسة لجهود الدولة في رفع مستوى التعليم.