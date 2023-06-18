حبس مبيض محارة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته مواد مخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة بالحبس لمدة عام و10 آلاف جنيه غرامة لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج، وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

سجن مبيض محارة

تعود وقائع القضية رقم 1330 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود معلومات للملازم أول محمد عصام، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، تفيد قيام «محمد. ع. س»، 32 عاما، مبيض محارة، مقيم مركز أبوتيج، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها النصف جملة والقطاعي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

ضبط نبات البانجو المخدر

وبتقنين الإجراءات، قاد الملازم أول محمد عصام جمال، معان مباحث مركز شرطة أبوتيج، قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش منزله، وبضبطه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات البانجو المخدر وكمية من الأفيون، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأحال المستشار خالد محمد عبد الشكور، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، المتهم إلى محكمة الجنايات لحيازته مخدر الأفيون ونبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.