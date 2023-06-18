أسعار الأرز تواصل التراجع.. ونقيب الفلاحين يشرح الأسباب

تراجعت أسعار الأرز في الأسواق المصرية، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وشهدت الأسواق هبوطاً لأول مرة بداية شهر يونيو الجاري، لعدة أسباب أوضحها نقيب الفلاحين في تصريحات لـ«الوطن».

تراجع أسعار الأرز

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنّ الفترة الماضية شهدت انخفاض ملحوظة في الأرز بالأسواق، وهو التراجع المتوقع منذ أبريل الماضي، بسبب موسم حصاد الأرز الذي يجبر التجار لعرض ما تم تخزينه لبيعه استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف أبوصدام لـ«الوطن» أنّ الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كثيفا على شراء الأرز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في ظل انخفاض الأسعار سيظل مستمر حتى أغسطس المقبل.

أسعار الأرز

وتابع نقيب الفلاحين أنّ طن أرز الشعير عريض الحبة يسجل 1800 جنيه ورفيع الحبة 1600 جنيها كما يبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة 24000 جنيه، فيما يسجل سعر الكيلو المعبأ في الأسواق 27 جنيهًا.