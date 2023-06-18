أرخص أماكن بيع ملابس العيد في محافظة القليوبية.. أبرزها الأسواق الشعبية

تفصلنا أيام على استقبال عيد الأضحى، وفي هذا التوقيت من كل عام تتجه أنظار الأهالي والمواطنين إلى أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة القليوبية، والتي تنتشر في أرجاء المحافظة في المدن والمراكز، وتشتهر بتوفير الملابس بأسعار مناسبة للجميع، ولكل الأذواق والأعمار وبها عروض تخفيض تناسب كل المستويات المعيشية.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة القليوبية، وأبرزها الأسواق الشعبية في مراكز ومدن المحافظة، والشوارع التجارية الكبرى في الأحياء والمدن الكبري وأبرزها شارع عطا في بنها.

أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة القليوبية

يوضح الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنّ من أبرز أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة القليوبية شارع عطا ببنها والذي يضم ما يقرب من 350 محلًا للملابس والأحذية وعددًا من الباعة على الفرش في الشارع والمولات الكبرى، والتي تقدم الملابس والعروض عليها لكل الأعمار، ويقع في قلب وسط العاصمة بنها ويشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي للعاصمة والمدن والقري المجاورة تزامنا مع قرب عيد الأضحى، ويتراوح فيه الأسعار لملابس العيد بدءًا من 200 جنيه وحتى 350 جنيهًا وفق الخامة وجودة المنتج، ويشهد الشارع إقبالا من كل المستويات.

الأسواق الشعبية أرخص أماكن لبيع ملابس العيد بالقليوبية

أضاف رئيس الغرفة التجارية، أنّ الأسواق الشعبية في المراكز والمدن تعد من أبرز أرخص أماكن لبيع ملابس العيد في محافظة القليوبية إذ تضم المحافظة عددًا من الأسواق من هذا النوع تقدم تخفيضات وعروض مغرية حيث تقام هذه الأسواق أسبوعيا، ويقبل عليها الكثير من المواطنين ومنها اسواق الأتنين ببنها والأحد بشبين القناطر وشبرا الخيمة والخميس بطوخ والاثنين بقليوب وأسواق إمام الوكيل بشبين القناطر في المنطقة التجارية بوسط البلد وشارع بورسعيد بطوخ ومعرض التسوق بأحياء شبرا الخيمة وموقف بنها العمومي.