سعر الأرز في التموين والمجمعات الاستهلاكية.. أقل من محلات العطارة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح الأرز بسعر مخفض سواء على البطاقات التموينية في منافذ بقالي التموين، أو من خلال المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير الحاملين للبطاقات وغير المدرجين على منظومة الدعم.

سعر الأرز في التموين والمجمعات الاستهلاكية

وينخفض سعر الأرز في التموين عن سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية، الذي يقل أيضا عن سعر الأرز في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، وتشمل الأسعار كما يلي.

- سعر كيلو الأرز على البطاقات التموينية يبلغ 12.60 جنيه.

- سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية لجميع المواطنين 20 جنيها.

- سعر كيلو الأرز في الأسواق والسلاسل يبدأ من 25 جنيها ويصل حتى 35 جنيها في بعض السلاسل.

1500 مخزن جملة لضخ السلع للمواطنين

وتكثّف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال 1500 مخزن جملة تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ الأرز لمنافذ التموين وفروع المجمعات على مستوى المحافظات، لضمان استمرارية إتاحة سلعة الأرز بالسعر المدعم على البطاقات والسعر المخفض من خلال المجمعات البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية لضخ السلع التموينية، والتي تضم 31 صنفا مدعما لأصحاب البطاقات التموينية وعددها 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على منظومة الدعم.