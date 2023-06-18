نجاد البرعي بالحوار الوطني: يجب إعادة نظام انتخاب عمداء الكليات

قال نجاد البرعي، عضو مجلس الأمناء، إن هناك إجماعا على وجود مشاكل تواجه منظومة البحث العلمى.

جاء ذلك خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.

إعادة نظام انتخاب عمداء الكليات

واقترح «البرعي»، الانتقال من مسألة السيطرة على المنظومة للإدارة الذاتية، على أن يتم إعادة نظام انتخاب عمداء الكليات، على الأقل للانتقال من المراقبة والشكل إلى الإدارة الذاتية، وما سينعكس على المنظومة من إيجابيات.

وأضاف، أن التعاون بين الجامعة والجهات الأمنية لحفظ الأمن القومي كل يعمل وفقا لرؤيته بشأن حفظ الأمن القومى، وفي حال كانت العلاقة بين الطرفين قائمة على الثقة والتعاون وليست الرقابة سيكون هناك تحرر من فكرة فرض السيطرة، شريطة أن يكون التعاون مبني على التكامل والثقة المتبادل.

وشدد «البرعي»، على ضرورة الانتقال من مسألة التعديلات الشفوية المتخصصة إلى القواعد الموضوعة للنقاش، بشأن الموضوعات البحثية وكيفية ضمان استقلال الجامعات، مضيفا «لا يوجد لدي مشكلة أن يكون هناك اتفاق بين الجامعات، وأصحاب القرار حول مناقشة بعض الموضوعات، ولكن يجب أن تكون الفكرة بعيدة عن التعليمات الشفوية، وذلك من خلال قواعد منظمة لذلك».