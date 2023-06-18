«حِكم مش أسئلة».. اعرف نصائح واضع امتحان العربي لطلاب الثانوية العامة

نصائح عديدة طرحها واضع امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، جاءت خلال فرع النحو، الذي اعتمد على حكم وكلمات راقية، تعطي رسائل ظاهرة للطلاب، ومنها جُمل تنفع من يركز بها أو يأخذها حكمة في حياته، ليكون الامتحان ليس لحل أسئلته فقط بل للعظة والعبرة منها، ويكتسب منها نصائح مهمة.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وجاءت نصائح واضع امتحان اللغة العربية في النحو كما يلي:

- قال الشاعر: إذا ارتوت البلاد بفيض علم.. فعاجز أهلها يمسي قديرًا

- أطيب ساعات حياتي ساعات الجلوس إلى كتاب.

- قال الشاعر: حذر أمورًا لا تضير وآمن.. ما ليس منجيه من الأقدار.

- إن من كمال وفائك ألا ننسى يدا أسدت إليك معروفًا.

- قال الشاعر: كفى بالعلم في الظلمات نورًا.. يبين في الحياة لنا الأمورا.

- إن كنت تسعى إلى أمانٍ عظيمة فاجتهد لتصل إلى أحسن ما فيها وتبني أقوى ركائز مستقبلك.

-تخير الصديق الصدوق تنفعك صحبته.

- ليس ذو الهمة راضيًا بمنازل المتكاسلين.

- إن الطامحين باذلون وسعهم لتحقيق مبتغاهم.

- ما أكرم النساء يتحلين بالخلق

- متى تقل الحلق تريد به وجه الله فترفع الظلم وأخذ على يد الظالم تنل سكينة النفس.

- الجشعين؛ فإنهم متلاعبون بأقوات الشعوب.

- من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة لإهدار الوقت.

- إذا كنت لا تسع الناس بمالك فليسعهم منك أخلاقك.

رسائل للطلبة في امتحان اللغة العربية

امتحان اللغة العربية لـ الثانوية العامة جاء تحت شعار «حكم لا أسئلة»، حيث لم يعتبر الطلاب هذه الجمل السابقة أنها أسئلة في امتحان كسائر ما يحدث في مثل هذه الاختبارات عادة، بل كانت حكم ورسائل مهمة للطلاب والطالبات، سعى واضع الامتحان أن ينصح بها الطلاب من أجل أن ينتفعوا بها.