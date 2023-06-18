توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.. اعرف درجات كل سؤال

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية عامة 2023، والذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم ورقيا بنظام الأوبن بوك، حيث جرى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم مع بدء الامتحان مع ورقة الأسئلة والبابل شيت.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية عامة 2023، كما يلي.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة: 10 درجات.

- سؤالان درجة كل سؤال 3 درجات.

- سؤال التعبير 4 درجات.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- سؤال القراءة 10 درجات.

- سؤال القصة 8 درجات.

- سؤال الأدب 6 درجات.

- سؤال البلاغة 6 درجات.

- سؤال النصوص 20 درجة.

- سؤال النحو 20 درجة.

تفاصيل امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2023

وأعلنت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، كما يلي.

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي 728439 طالبا.

- عدد اللجان الذي أدي فيها الطلاب امتحان اللغة العربية 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

- أدى 1179 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية.

- أدى 255 طالبا من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

- التشديد على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة.

- التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.