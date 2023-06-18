علي الدين هلال: مطالبات في الحوار الوطني بمراجعة إجراءات سفر الأستاذ الجامعي

قال المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، علي الدين هلال، إن إجراءات سفر الأستاذ الجامعي وعقد المؤتمرات يستغرق وقتا طويلا، ونحتاج في مصر إلى إعادة النظر في سرعة تنفيذ تلك الإجراءات.

وأضاف خلال جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي بالحوار الوطني، والتي تعقدها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه لم يشاهد أي تدخل لاختيار عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه للطلاب، موضحا أن الحريات الأكاديمية وحرية اختيار العناوين وحرية التدريس المضمون في مجملها ليست محل خلاف.

وأوضح أننا نحتاج إلى إعادة النظر في إجراءات سفر الأستاذ الجامعي للخارج، وأيضا إجراءات دعوة شخص أجنبي يقيم على أرض مصر للدخول لجامعة القاهرة، وإجراءات عقد مؤتمرات علميه مع جهات خارجية أو الحصول على منح مع جهات خارجية، حيث يستغرق التحقق وقت طويل جدا للانتهاء من إجراءاته.

الجهاز الأمني له دور مثل الجامعة والمدرسة

وأشار إلى أن الجهاز الأمني له دور مثل الجامعة والمدرسة، ويجب أن يتمكن من أداء دوره ما دام في حدود ما يتطلب منه.

من جهة أخرى، قالت زينب عبدالرحمن خير، خبيرة المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل، لأنه يتحدث عن مجتمع كامل، مضيفا خلال كلمتها في الحوار الوطني، إن المجتمع المدني تمثيلًا لأفراد ومجموعات من المجتمع بأطيافه كافة، وبه الجميعات المختلفة منها التي تهتم بالدراسات والبحوث العلمية والفئوية وأخرى تقدم خدمات الصحة والتعليم، ويجب أن يتعامل هذا القانون مع كل هؤلاء برغباتهم الحرة.

وطالبت بأن تختار المؤسسة شروط عضوية وآليات عملها ومجال عملها دون أن يفرض عليها القانون ما يجب أن تفعله، مشددة على أنه يجب أن يكون القانون مانحًا للجميع تنظيم المؤسسة التي أسسوها برغبتهم.

واقترحت إنشاء لجنة نقابية للعاملين في المجتمع المدني، تعمل على قضاياهم والحفاظ على الخبرات التي يجرى فقدها.