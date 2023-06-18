إجابة سؤال القراءة بامتحان مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية اليوم

تصدّرت إجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة محركات البحث، اليوم، بعدما أدى الطلاب أولى المواد المُضافة للمجموع، وتباينت الآراء بين صعوبة وسهولة الأسئلة، في حين أجمع الطلاب أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

ونشر أسامة عز الدين، معلم مادة اللغة العربية بقناة مدرستنا، عبر «الوطن»، إجابة سؤال القراءة ضمن أسئلة امتحان اللغة العربية اليوم، للتأكد من مطابقتها للإجابات داخل الورقة الامتحانية.

إجابة سؤال القراءة

1. الصواب (ب): برامج صحية إلكترونية وضعها أطباء الصحة النفسية لعلاج الإدمان الرقمي.

2. الصواب (ج): 3 ساعات.

3. الصواب (ب): استدراك.

4. الصواب (ب): تواصل جهود العلماء في علاج الاضطرابات النفسية الناتجة عن الإدمان الرقمي.

5. الصواب (أ): توقفوا عن استخدامها أثناء السفر أو لفترة ممتدة من الوقت.

6. الصواب (د): يقطع العلاقات بين أفراد الأسرة ويقلل الانتماء بسبب طول العزلة.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى توزيع درجات امتحان اللغة العربية للثانوية عامة 2023، كما يلي.

- مجموع الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة: 10 درجات.

- سؤالان درجة كل سؤال 3 درجات.

- سؤال التعبير 4 درجات.

- مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة.

- سؤال القراءة 10 درجات.

- سؤال القصة 8 درجات.

- سؤال الأدب 6 درجات.

- سؤال البلاغة 6 درجات.

- سؤال النصوص 20 درجة.

- سؤال النحو 20 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 783 ألف طالب وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و986 ألفا و58 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».