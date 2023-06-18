أبو يطرح أولى أغنيات ألبومه الأول «هوليلا» (فيديو)

طرح المطرب أبو، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «هوليلا» - Lyrics Video- وهى أولى أغنيات ألبومه الغنائي الأول، الذي قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويحمل عنوان «فارق ع الكل» وهو من إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية «هوليلا» من كلمات الفنان أبو ومحمد شافعى، وألحان طارق نديم، حيث تحمل الأغنية معانى كلماتها من مشاعر الإحساس بالفرحة والتفاؤل والانطلاق.

تفاصيل ألبوم «فارق ع الكل»

ألبوم أبو الأول «فارق ع الكل» سيكون به العديد من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين المتميزين من بينهم الشعراء مصطفى حسن ومحمد شافعى، والملحنين محمد يحي وإسلام رفعت، كما يشارك أيضا الفنان أبو بالتأليف والتلحين فى بعض أغنيات الألبوم.

أبو يحتفل مع أصدقاءه بطرح أغنية هوليلا

يذكر أن أبو احتفل أمس، مع مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال وأصدقائه بغناء أغنيته «هوليلا» قبل طرحها، ونشر عدد من مقاطع الفيديو على الاستوري الخاص به على صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا من جمهور الحاضرين، وشاركوا معه بالغناء والرقص على إيقاعاتها.