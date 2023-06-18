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نقل والدة الفنانة منة فضالي للعناية المركزة

كتب:

بسمة شطا
04:15 م | الأحد 18 يونيو 2023
منة فضالي

منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي عن نقل والدتها إلى العناية المركزة، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بصورة لوالدتها، وعلقت عليها: «أمي داخله الرعاية ادعو لها ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا».

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي وزينة ومنذر رياحنة وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم بسمة شطا