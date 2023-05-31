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منة فضالي عبر «فيس بوك»: «قفلة» تحرق الأجهزة الكهربائية في بيتي

كتب:

هبة أمين
12:56 م | الأربعاء 31 مايو 2023
منة فضالي

منة فضالي

قالت الفنانة منة فضالي، إنّ أجهزة منزلها تعرضت للتلف بسبب أزمة في الكهرباء، دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات، حسب ما أعلنت عبر حسابها على فيس بوك، موضحة أنّ الخسائر كانت في بعض الأجهزة لديها.

منة فضالي: الأجهزة اتحرقت

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها على فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، والخساير كتير، الحمد لله إن الدنيا مولعتش، أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت».

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