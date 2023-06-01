خسائر منة فضالي في 24 ساعة.. حريق بالفيلا وتلفيات بالحديقة بسبب العاصفة

تعرضت حديقة منزل الفنانة منة فضالي، لبعض التلفيات بسبب العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة الماضية.

العاصفة تضرب حديقة منزل منة فضالي

ونشرت منة فضالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لتلفيات حديقة منزلها، وعلقت عليها: «الحمد لله سترك يارب ربنا يحفظنا جميعاً».

فيلا منة فضالي تتعرض لحريق

وكانت فيلا منة فضالي تعرضت للتلف بسبب أزمة في الكهرباء، بالأمس دون وقوع خسائر في الأرواح أو أي إصابات، حسب ما أعلنت عبر حسابها على فيس بوك، موضحة أنّ الخسائر كانت في بعض الأجهزة لديها.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها على فيس بوك: «قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، والخساير كتير، الحمد لله إن الدنيا ماولعتش، أغلب الأجهزة عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت».