منة فضالي تتعرض لأزمة صحية.. «أخدت أدوية كتير ومفيش فايدة»

تعرضت الفنانة منة فضالي لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك حسبما أعلنت عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنها لا تستطيع التنفس.

وكتبت منة فضالي عبر صفحتها على الفيس بوك: «احتقان ومش قادرة أخد نفسي من بدري وكحة ناشفة جدا وأخدت أدوية كتير ومفيش فايدة، وحرارة دلوقتي، هل دي أعراض كورونا ولا برد عادي؟».

نجاح منة فضالي بمسلسل جعفر العمدة

وفي سياق آخر، كانت منة فضالي، حققت نجاحا كبيرا خلال دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، الذي كانت تدور أحداثه حول امتلاك جعفر عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه قرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

وشارك في مسلسل جعفر العمدة، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، حسني شتا، دعاء حكم، عصام السقا، أحمد فهيم.