رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الفلك الدولي»: الخميس 29 يونيو أول عيد الأضحى في 3 دول غير عربية

كتب:

أحمد أبوضيف
04:33 م | الأحد 18 يونيو 2023
عيد الأضحي

عيد الأضحي

أعلن مركز الفلك الدولي برئاسة الدكتور محمد عودة، أن 3 دول إسلامية، أعلنت الخميس الموافق 29 يوينو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لديها.

وأوضح «الفلك الدولي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدول الثلاثة التي تعذر رؤية هلال ذي الحجة بها، هي إندونيسيا، ماليزيا، وبروناي، وبذلك يكون الخميس 29 يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك بها.

ومن الجدير بالذكر، أن معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع دار الإفتاء المصرية، ستستطلع اليوم هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا، لمعرفة أول أيام عيد الأضحى 2023.

اقرأ المزيد:

«التموين»: توريد القمح المحلي سيتوقف جزئيا خلال فترة عيد الأضحى

«التموين»: استمرار فتح المخابز البلدية خلال إجازة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أحد المسارحة بالسعودية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القويعية بالسعودية

محافظ القليوبية: مجزر كفر سعد يعود للخدمة في عيد الأضحى بعد تطويره
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.