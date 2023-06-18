«الفلك الدولي»: الخميس 29 يونيو أول عيد الأضحى في 3 دول غير عربية

أعلن مركز الفلك الدولي برئاسة الدكتور محمد عودة، أن 3 دول إسلامية، أعلنت الخميس الموافق 29 يوينو الجاري، أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لديها.

وأوضح «الفلك الدولي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الدول الثلاثة التي تعذر رؤية هلال ذي الحجة بها، هي إندونيسيا، ماليزيا، وبروناي، وبذلك يكون الخميس 29 يونيو، أول أيام عيد الأضحى المبارك بها.

ومن الجدير بالذكر، أن معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع دار الإفتاء المصرية، ستستطلع اليوم هلال شهر ذي الحجة 1444 هجريا، لمعرفة أول أيام عيد الأضحى 2023.