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«التموين»: توريد القمح المحلي سيتوقف جزئيا خلال فترة عيد الأضحى

كتب:

وفاء الصعيدي
04:24 م | الأحد 18 يونيو 2023
أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة

أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن توريد القمح المحلي سيتوقف جزئيًا خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2023.

توريد القمح المحلي

ونوه كمال، في بيان منذ قليل، بأن توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسع التموينية، سيتم استئنافه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، مؤكدا أن موسم التوريد مستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن نسب التوريد بلغت 3.4 مليون طن حتى الآن.

نقاط استلام القمح من المزارعين

تجدر الإشارة، إلى أن نقاط استلام القمح التابعة لوزارة التموين، تفتح أبوابها أمام المزارعين الموردين يوميا، من الساعة 8 صباحا ‏حتى وصول آخر سيارة بعد الساعة 7 مساءً لاستقبال القمح المحلي، إذ يتم التوريد عبر 420 نقطة لاستلامه، بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.