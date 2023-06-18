«التموين»: استمرار فتح المخابز البلدية خلال إجازة عيد الأضحى

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح المخابز البلدية المدعمة أبوابها أمام أصحاب البطاقات التموينية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2023، تسهيلا على المواطنين في صرف حصتهم اليومية من العيش البلدي المدعم خلال أيام العيد.

مواعيد عمل المخابز البلدية

ووفقا للمواعيد المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عمل المخابز البلدية، تبدأ المخابز عملها في الخامسة فجرا حتى الخامسة مساء يوميا.

رصيد الدقيق المدعم

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ الوزارة ستوفر رصيد استراتيجي من الدقيق المدعم داخل المطاحن والمخابز العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

الرقابة التموينية

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في بيان منذ قليل، استمرار الرقابة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، منوها بأنّ المديريات التموينية ستشن حملات تفتيشية على المخابز والمنافذ للرقابة على الأوراق خلال إجازة العيد.