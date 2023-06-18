محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير مملكة كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه أوك سيرون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا دعمه الكامل لتوطيد العلاقات بين الجانبين.

تعاون مشترك بين الإسكندرية وكمبوديا

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية التعاون في 4 جوانب وهي التجاري والاقتصادي والسياحي والثقافي بين الإسكندرية والمدن الكمبودية.

وأضاف «الشريف» أن الإسكندرية من أقدم مدن العالم وبها أقدم الشوارع بالتاريخ وتضم العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.

أول زيارة من سفير كمبوديا إلى الإسكندرية

ومن جانبه؛ أعرب السفير عن سعادة البالغة بزيارة مدينة الإسكندرية وخاصة إنها أول زيارة له، لافتًا إلى أنه يسعى إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة سيهانوكفيل؛ وهي من أهم المدن الساحلية في كمبوديا وتضم أهم الموانئ بالإضافة إلى مطار دولي.