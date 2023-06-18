إحالة عامل للجنايات لاتهامه بسرقة شركة بالأزبكية.. «كان شغال فيها»

أمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات القاهرة، لاتهامه بسرقة إحدى الشركات التي كان يعمل بها بمنطقة الأزبكية، وقررت استمرار حبسه لانتظار تحديد موعد بأولى جلسات محاكمته.

تسبب في إصابة موظفة بالشركة

وذكر أمر الإحالة أن بداية الواقعة كانت بتبلغ قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة من موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات، الكائنة دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت أنها حال تواجدها بالشركة بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة «ترتدى نقاب»، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج «آلة حادة» من بين طيات ملابسها والتعدي عليها، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخله، وعند القبض عليه تبين أنه عامل سابق بالشركة المشار إليها، ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز «آلة حادة»، بغير مسوغ قانوني مصرح به، وتسبب في إصابة الضحية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات أنه من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.