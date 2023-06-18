أشياء تحدث لأول مرة في امتحان العربي للثانوية العامة.. يخلو من الجمع وبه مسائل حسابية

شهد امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة حالات استثنائية عن السنوات الماضية لم يكن يتوقعها الطلاب؛ ومنها أن الامتحان جاء خاليا من الجمع، وهو عكس السنوات الماضية التي كان لا بد من وجود جمع لأكثر من كلمة في الامتحان؛ الأمر الذي جعل الكثير من الطلاب يتساءل عن السبب.

غرائب في امتحان اللغة العربية

ومن الغرائب التي شهدها امتحان اللغة العربية اليوم أيضا تم توزيع الدرجات على ورقة الأسئلة التي تحدث لأول مرة في امتحان الثانوية العامة، حيث كان مجموع الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 10 درجات؛ سؤالان درجة كل سؤال فيهما 3 درجات وسؤال التعبير 4 درجات وكان مجموع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»: 70 درجة، سؤال القراءة 10 درجات، سؤال القصة 8 درجات، سؤال الأدب 6 درجات وسؤال البلاغة 6 درجات، أما سؤال النصوص 20 درجة وكذلك النحو.

أسئلة تكنولوجيا جاءت في الامتحان ومنها سؤال النحو الذي كان على شكل مسألة رياضية لدرجة أن بعض الطلاب طلبوا الاستعانة بآله حاسبة وتسبب في حيرتهم وكان السؤال كالتالي: «كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي؟».

سبب توزيع الأسئلة على الورقة

في هذا الشأن، قال مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم دائما كان حريص على أن يسهل الأمور على الطلاب خلال فترة الامتحانات ولذلك تم توزيع الدرجات من أجل عدم تعرض الطالب للتشتت: «دي أول مرة تحصل في تاريخ الثانوية العامة في فترة الامتحانات لأن زمان كان بيتم توزيع الدراجات على السؤال فقط».

وعن سهولة امتحان اللغة العربية، تابع الخبير التربوي، أن الثانوية العامة ليس لها مقياس معين وترجع سهولة المادة أو صعوبتها إلى مدى مذاكرة الطالب لها، ونصح الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحل بشكل جيد، عدم مراجعة المادة والتركيز في المادة المقبلة من أجل تعويض الدرجات التي فقدها.