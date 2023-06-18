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وليد فهمي: الحوار الوطني منصة عظيمة.. وكل القوى تشارك فيه

كتب:

شريف سليمان
06:23 م | الأحد 18 يونيو 2023
الدكتور وليد فهمي رئيس شباب المحافظات الحدودية

الدكتور وليد فهمي رئيس شباب المحافظات الحدودية

قال الدكتور وليد فهمي رئيس شباب المحافظات الحدودية، إن الحوار الوطني منصة عظيمة، تشارك فيه كل القوى الاجتماعية والسياسية والشبابية، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة للتعامل مع ملف ريادة الأعمال، لتغيير فكر الشباب بإمكانية الحصول على تمويل وإطلاق مشروعاتهم الخاصة بدلا من طلب الوظيفة.

وأضاف خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني ناقش عددا من الملفات ذات الصلة بالشباب، مثل ريادة الأعمال والتمكين، حيث أدت الدولة دورا كبيرا في ملف ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية.

وتابعت: «الشباب في حاجة إلى جهد أكبر في ملف ريادة الأعمال، وتسويق هذا الملف لم يصل إلى العديد من الشباب في مصر، لدينا المحافظات الحدودية والقرى والدلتا والنجوع والصعيد، في حاجة إلى الغزو بهذا الفكر العظيم، حيث يتجه الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، ويغرقون في البحر، لأنهم لم يحصلوا على فرصة عمل، ولم يشعروا بإمكانية وجود دعم مادي».

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بقلم شريف سليمان