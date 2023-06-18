«الداخلية»: غرفة عمليات مجهزة لتلبية احتياجات حجاج القرعة بالمدينة المنورة

تواصل وزارة الداخلية اهتمامتها ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ، إذ حرصت من خلال غرفة عمليات مجهزة كليا ومدعمةً بالتقنيات الحديثة، على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل، التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج.

الضباط والأفراد يعملون على مدار الـ24 ساعة

ويعمل الضباط والأفراد على مدار الـ24 ساعة، من أجل التسهيل والتيسير وإنهاء كل الإجراءات، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم، وستقبال الشكاوى والتعامل الفوري معها.

قسم للأدلة الجنائية

كما تحتوى الغرفة على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم وإدارة الأدلة الجنائية بمصر، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالحقائب المفقودة، كما تضم الغرفة قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية إلكترونيا.

وكذا تخصيص غرف لذوى الإحتياجات الخاصة، كما قامت البعثة بتسهيل دخول الحجاج للروضة الشريفة من خلال التنسيق المسبق وحجز مواعيد الزيارة كما يتم مرافقتهم من خلال مجموعة من الضباط لتقديم التسهيلات والتيسيرات لهم.

قطاع الخدمات الطبية

كما تم توفير خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن من خلال العيادات الطبية الموجودة بكل فندق.

شرح كامل عن مناسك الحج

كما يصاحب بعثة وزارة الداخلية عدد من الأئمة والوعاظ وذلك لتقديم شرح كامل عن مناسك الحج والرد على إستفسارات وأسئلة الحجاج، كما تضم البعثة عناصر من الشرطة النسائية لتقديم المساعدة للسيدات من كبار السن والمرضى وإصطحابهم لزيارة الروضة الشريفة.