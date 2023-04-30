أقل من 7 أسابيع تفصل حجاج بيت الله الحرام هذا العام، عن الوقوف على جبل عرفات لأداء فريضة الحج الأعظم، حيث يتم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي اليوم، وبالتالي يكتمل عدد الحجاج المصريين المقرر سفرهم هذا العام لأداء المناسك المقدسة في الأراضي السعودية، ومن هناك يزداد اهتمام المواطنين، بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023

وللتسهيل على المواطنين الذين ينتظرون نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، تقدم «الوطن» من خلال السطور التالية، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 المقرر إعلانها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، كما يلي.

- الدخول عبر البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال الرابط الإلكتروني.

- اضغط على «الاستعلام عن نتيجة القرعة».

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- اضغط على أيقونة البحث.

أسعار الحج السياحي الاقتصادي دون تذاكر الطيران

- الحج عن طريق البر بـ130 ألف جنيه.

- حج الطيران الاقتصادي بـ130 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- الـ5 نجوم بـ230 ألف جنيه، إذا كانت الإقامة بعيدة عن الحرم.

- الإقامة القريبة من الحرم بـ275 ألف جنيه.

- الإقامة أمام الحرم بـ 310 آلاف جنيه.