ما موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023؟.. «السياحة» تجيب

كشفت وزارة السياحة، موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، حيث جرى إغلاق باب التقديم في الحج السياحي، الخميس الماضي، الذي جاء عقب قرار الوزارة بمدّ باب التقدم أمام الراغبين في الحج، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الحج السياحي على بوابة الحج المصرية بعد إجراء القرعة.

تفاصيل موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023:

وسيكون موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، من خلال وزارة السياحة، عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط البوابة من هنا.

وطبقا لما أعلنته الوزارة، يمكن معرفة موعد نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، كما يلي.

- الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج من الرابط.

- اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة الشخصية.

- إدخال رمز التحقق المرئي على الموقع.

- الضغط على كلمة بحث.

- تظهر نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 سواء فائز أو غير فائز.

ماذا بعد موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023؟

وحسب غرفة شركات السياحة، يتوجب على الفائزين بعد موعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، سرعة سداد قيمة برنامج الحج السياحي لهذا العام حسب سعر البرنامج المتقدم إليه، حيث إ تمنح شركات السياحة مهلة للفائزين بالحج، تتراوح بين 10 أيام لأسبوعين من تاريخ إعلان القرعة لسداد كامل قيمة البرنامج.

وحسب تصريحات سابقة من أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الوطن»، فإنّ الشركات تحصل مباشرة من بنك مصر على قيمة جدية الحجز الخاص بالفائزين التي تم دفعها عند التقديم، على أن يستكمل الفائز بقرعة الحج السياحي، سداد قيمة البرنامج إلى الشركة.