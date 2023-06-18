5 نصائح تنقذ حياتك من لدغة «كوبرا».. مات بسببها شاب في الدقهلية

يهوى البعض من الشباب تربية الزواحف الخطيرة منها مثل الأفاعي والكوبرا وشهدت محافظة الدقهلية مصرع شاب من هواة تربية الزواحف ويدعى «محمود.أ.ج»، 19 عاما، من قرية ميت سويد التابعة لمركز بني عبيد بالدقهلية، تستعرض «الوطن» خطوات ونصائح في حال لدغتك كوبرا.

أعراض وعلامات الإصابة في حال لدغ كوبرا لشخص

تواصلت «الوطن» مع الدكتور أحمد السيد، مشرف بهيئة الإسعاف المصرية في الدقهلية ليكشف طريقة إنقاذ الشخص في حال لدغته كوبرا أو أفعى تظهر علامات وأعراض ومنها:

1- ألم وزرقة وتورم في مكان اللدغة

2- زيغ البصر واضطراب الرؤية

3- دوخة وغثيان وقئ شديد

4- زيادة إفراز العرق واللعاب

5- الشعور بالعطش الشديد

6- عدم القدرة على الحركة

7- توقف التنفس في الحالات الشديدة بالإضافة إلى توقف القلب في بعض الحالات

الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة شخص لدغته كوبرا

الإسعافات الأولية:

1- تأكد من أمانة الشخصي ومن أمام المكان المحيط بالمصاب

2- أطلب من المصاب عدم الحركة وقم بتهدئته

3- امسح مكان الإصابة بالكحول أو بالماء والصابون برفق

4- وضع كمادة ثلج على مكان الإصابة لتخفيف الألم وتخفيف من حدة امتصاص السم

5-نقل المصاب إلى مستشفى الحميات في أسرع وقت ممكن لتلقي المصل المضاد