«صحة الدقهلية»: تجديد الثقة في مدير مستشفى نبروه التخصصي

أصدر الدكتور سعد مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قرارا بتجديد الثقة في الدكتور سعد السيد فليفل، مدير مستشفى نبروه التخصصي، لمدة عام، حيث بدأ مهام عمله مديرا للمستشفى العام الماضي خلفا للدكتور أحمد سعد، استشاري النساء والتوليد، وذلك بحسب بيان صادر عن مديرية الصحة.

متابعة سير العمل في المستشفى

وبحسب البيان، قام الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى نبروه التخصصي، للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بشكل لائق، بداية من قسم الطوارئ والاستقبال، وذلك للتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمات ومراجعة سجلات التسليم والتسلم.

تجديد واجهات مستشفى نبروه التخصصي

وأضاف البيان، أن وكيل وزارة الدقهلية تفقد الأقسام الحرجة، مثل العناية المركزة والحضانات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ووجه بعمل مقايسات لإصلاح وترميم دورات المياه بالمستشفى وتجديد الواجهات.

مستشفى نبروه التخصصي

ويخدم مستشفى نبروه المركزي المواطنين من أهالي نبروه ومن القرى المحيطة بها، وتضم أقساما للطوارئ والعناية المركزة وأماكن لاستقبال الحالات الحرجة.